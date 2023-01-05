Генменеджер «Ак Барса»: «Рассматривали Кэмпфера до последнего, были на связи. Но «Детройт» не пошел на расторжение»

Марат Валиуллин рассказал, что «Ак Барс» вел переговоры со до 27 декабря.

«У нас защитная линия хорошая, есть глубина состава.

Мы привезли в начале ноября, но в течение месяца не могли оформить его. Так что рассматривали до последнего Кэмпфера, были на связи с ним.

Он разговаривал со своим агентом, но « » не пошел с ним на расторжение и он остался с ним. Мы вели с ним переговоры до 27 декабря», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса».

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