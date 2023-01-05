Генменеджер «Ак Барса»: «Рассматривали Кэмпфера до последнего, были на связи. Но «Детройт» не пошел на расторжение»

Теги Ак Барс Детройт НХЛ Марат Валиуллин КХЛ Стивен Кэмпфер Даниил Журавлев Хоккей

Марат Валиуллин рассказал, что «Ак Барс» вел переговоры со Стивеном Кэмпфером до 27 декабря.

«У нас защитная линия хорошая, есть глубина состава.

Мы привезли Журавлева в начале ноября, но в течение месяца не могли оформить его. Так что рассматривали до последнего Кэмпфера, были на связи с ним.

Он разговаривал со своим агентом, но «Детройт» не пошел с ним на расторжение и он остался с ним. Мы вели с ним переговоры до 27 декабря», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса».

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1 комментарий

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Дмитрий Лунегов
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Было бы слишком идеально, если бы Стивен вернулся, но увы! Ждем летом!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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