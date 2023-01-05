Баширов о дедлайне: «Был большой спрос на некоторых кандидатов. Но тут как в фильме «Игры разума»: все набросились на девушку, а она никому не досталась»

Теги Салават Юлаев травмы КХЛ Михаил Мамкин Чемпионат.com Ринат Баширов Хоккей

Генеральный директор «Салавата Юлаева» подвел итоги дедлайна КХЛ.

«Не было принципиальной позиции не искать усиления, мы искали в последние дни, когда одновременно у трех игроков травмы. Мы поняли, что травмы будут продолжаться, поэтому решили перестраховаться.

Мы искали защитников, к сожалению, не удалось с кем-то договориться. Был большой спрос на некоторых кандидатов, но тут как в фильме «Игры разума»: все набросились на красивую девушку, а она никому не досталась.

Но мы не расстроились сильно, эти кандидаты не были на голову сильнее действующих игроков. Для перестраховки мы заключили двусторонний контракт с Михаилом Мамкиным», – сказал Ринат Баширов.

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5 комментариев

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Токмаков Олег
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Что за травма такая у Хо Сэнга ,что он не играет самого Начало ?
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Ильдус Давлетбаев
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Просто сказал бы что денег нет извините.
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Ильдус Давлетбаев
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Ну ну Мамки ну прям Малкин его даже в составе не будет в Торосе и останется чем фильмы смотреть пару игроков можно было найти запаса нет с кем играть то будеш одного травмируют ведущего игрока и все. Фильмы про хоккей про Тарасова поамотри.
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gans.gans.73
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Что за фильмы смотрит госпадин Баширов....
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Sibai
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Просто нет слов. Красавцы.
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