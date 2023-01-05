Баширов о дедлайне: «Был большой спрос на некоторых кандидатов. Но тут как в фильме «Игры разума»: все набросились на девушку, а она никому не досталась»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» подвел итоги дедлайна КХЛ.
«Не было принципиальной позиции не искать усиления, мы искали в последние дни, когда одновременно у трех игроков травмы. Мы поняли, что травмы будут продолжаться, поэтому решили перестраховаться.
Мы искали защитников, к сожалению, не удалось с кем-то договориться. Был большой спрос на некоторых кандидатов, но тут как в фильме «Игры разума»: все набросились на красивую девушку, а она никому не досталась.
Но мы не расстроились сильно, эти кандидаты не были на голову сильнее действующих игроков. Для перестраховки мы заключили двусторонний контракт с Михаилом Мамкиным», – сказал Ринат Баширов.
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