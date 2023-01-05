Пыленков про обмен из СКА в «Северсталь»: «Был небольшой шок, не ожидал этого»
Даниил Пыленков прокомментировал свой обмен из СКА в «Северсталь».
– Как восприняли обмен из СКА в «Северсталь»?
– Для меня был небольшой шок, потому что не ожидал этого. Но все, что ни делается – все к лучшему.
– Чем запомнился период в СКА?
– Санкт-Петербург – город хороший, команда такая же. Там все на высшем уровне, но у нас жизнь такая хоккейная, что скажут, то и делаем.
– После игры под руководством Валерия Брагина отличается ли Роман Ротенберг?
– Все то же самое, ничего не изменилось в игре. Играли в один и тот же хоккей – на победу.
– Как Андрей Разин вас прокачивает в «Северстали»? У вас доминирующий стиль игры, 10 очков в 16 матчах, плюс вас лига признала лучшим защитником декабря.
– Я пытался играть так в СКА, сейчас в «Северстали». Здесь побольше свободы в этом плане. Можно подключаться, не бояться ошибиться.
– Вы задрафтованы «Тампой», плюс помимо обмена еще и контрактный сезон. Это не двойная мотивация для вас?
– Я об этом не думаю, посмотрим в конце сезона, что будет, – сказал защитник «Северстали».
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