Пыленков про обмен из СКА в «Северсталь»: «Был небольшой шок, не ожидал этого»

прокомментировал свой обмен из в «Северсталь».

– Как восприняли обмен из СКА в «Северсталь»?

– Для меня был небольшой шок, потому что не ожидал этого. Но все, что ни делается – все к лучшему.

– Чем запомнился период в СКА?

– Санкт-Петербург – город хороший, команда такая же. Там все на высшем уровне, но у нас жизнь такая хоккейная, что скажут, то и делаем.

– После игры под руководством отличается ли ?

– Все то же самое, ничего не изменилось в игре. Играли в один и тот же хоккей – на победу.

– Как Андрей Разин вас прокачивает в «Северстали»? У вас доминирующий стиль игры, 10 очков в 16 матчах, плюс вас лига признала лучшим защитником декабря.

– Я пытался играть так в СКА, сейчас в «Северстали». Здесь побольше свободы в этом плане. Можно подключаться, не бояться ошибиться.

– Вы задрафтованы «Тампой», плюс помимо обмена еще и контрактный сезон. Это не двойная мотивация для вас?

– Я об этом не думаю, посмотрим в конце сезона, что будет, – сказал защитник « ».