Разин о поражении от «Ак Барса»: «По многим компонентам «Северсталь» была лучше соперника. Хочется добавлять в плане психологии, выигрывать»

подвел итоги матча против « » (1:2 ОТ).

− Играли хорошо, по многим компонентам были лучше соперника. Из плюсов могу выделить еще и то, что отыгрались против такой команды, заработали одно очко.

Из минусов − хочется добавлять в плане психологии, выигрывать. Много было в этом сезоне таких матчей, где упускаем победу на ровном месте.

− Показалось, что сегодня было много работы у . Вы довольны игрой своей команды в защите?

− Если вы посмотрите статистику, то мы бросили больше 70 раз, а до створа долетело только 28, многое заблокировали игроки «Ак Барса». Считаю, что у обоих вратарей было примерно одинаковое количество работы.

Несколько раз Дима оставлял нас в игре, в овертайме вытащил тяжелую шайбу. Конечно, когда вратарь пропускает один гол за 60 минут, я буду доволен его действиями.

− Вы сказали о психологическом факторе, как его искоренить?

− Победный дух приходит с опытом. У нас в первой пятерке мальчик 2003 года рождения, в третьей − 2001-го. Всему свое время, надо подождать. Нам не хватает победной серии, в этом сезоне максимум выигрывали 3 матча подряд, ребята не могут зацепиться за этот фарт.

− Как можете оценить обмен и Александра Самонова?

− Я доволен. Пыленков стал одним из лидеров в нашей команде, получает большой объем игрового времени, в том числе в большинстве. Уже стал вторым бомбардиром нашей команды. Плюс в результате обмена мы получили права на Иванцова, чем закрыли позицию лимитчика на следующий сезон, – сказал главный тренер « ».