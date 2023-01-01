определила лучших игроков декабря.

Лучшим вратарем признан Василий Демченко (« »), одержавший 5 побед в 9 матчах, еще в 2 играх команда выиграла в серии бросков. Демченко отразил 94,67% бросков при коэффициенте надежности 1,42. В игре с «Автомобилистом» он сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Даниил Пыленков (« »), набравший 8 (3+5) очков в 9 играх. Он завершил только один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». На счету игрока 5 силовых приемов, 9 блокированных бросков и 3 отбора шайбы.

Лучшим нападающим признан (« »), набравший 12 (1+11) баллов в 10 играх. Он завершил только один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Шайба Шипачева в матче с «Локомотивом» стала победной. На счету игрока 7 силовых приемов, 4 заблокированных броска и 5 отборов шайбы.