Демченко, Пыленков и Голдобин – лучшие игроки недели в КХЛ. Форвард «Металлурга» набрал 6 очков в 3 матчах

определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан (« »), одержавший с командой три победы в трех матчах. По воротам Демченко было нанесено 92 броска (30,7 в среднем за игру), из которых он отразил 95,65%. Коэффициент надежности составил 1,30. В матче с «Автомобилистом» Демченко сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал (« »), набравший 4 (1+3) очка в трех матчах. На его счету также один силовой прием, шесть заблокированных бросков и один отбор шайбы.

Лучшим нападающим назван (« »), набравший 6 (4+2) очков в трех матчах недели. В матче с «Ак Барсом» (4:2) Голдобин сделал свой третий хет-трик в КХЛ, а одна из шайб стала победной для его команды.