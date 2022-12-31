Демченко, Пыленков и Голдобин – лучшие игроки недели в КХЛ. Форвард «Металлурга» набрал 6 очков в 3 матчах
КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Лучшим вратарем признан Василий Демченко («Авангард»), одержавший с командой три победы в трех матчах. По воротам Демченко было нанесено 92 броска (30,7 в среднем за игру), из которых он отразил 95,65%. Коэффициент надежности составил 1,30. В матче с «Автомобилистом» Демченко сыграл на ноль.
Лучшим защитником стал Даниил Пыленков («Северсталь»), набравший 4 (1+3) очка в трех матчах. На его счету также один силовой прием, шесть заблокированных бросков и один отбор шайбы.
Лучшим нападающим назван Николай Голдобин («Металлург»), набравший 6 (4+2) очков в трех матчах недели. В матче с «Ак Барсом» (4:2) Голдобин сделал свой третий хет-трик в КХЛ, а одна из шайб стала победной для его команды.
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