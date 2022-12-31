Демченко, Пыленков и Голдобин – лучшие игроки недели в КХЛ. Форвард «Металлурга» набрал 6 очков в 3 матчах

Теги Авангард Металлург Мг Северсталь рейтинги КХЛ Николай Голдобин Василий Демченко Даниил Пыленков Хоккей

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Василий Демченко («Авангард»), одержавший с командой три победы в трех матчах. По воротам Демченко было нанесено 92 броска (30,7 в среднем за игру), из которых он отразил 95,65%. Коэффициент надежности составил 1,30. В матче с «Автомобилистом» Демченко сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Даниил Пыленков («Северсталь»), набравший 4 (1+3) очка в трех матчах. На его счету также один силовой прием, шесть заблокированных бросков и один отбор шайбы.

Лучшим нападающим назван Николай Голдобин («Металлург»), набравший 6 (4+2) очков в трех матчах недели. В матче с «Ак Барсом» (4:2) Голдобин сделал свой третий хет-трик в КХЛ, а одна из шайб стала победной для его команды.

2 комментария

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Виктор2603
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Ответ Angryslon
Дёма молодчик! Назло критикам! Только не понял по поводу двух побед. С чего две то, если три из трёх!
Так там и написано три из трёх 😁
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Angryslon
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Дёма молодчик! Назло критикам! Только не понял по поводу двух побед. С чего две то, если три из трёх!
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