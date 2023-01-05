Чехович об 1:2 от «Салавата»: «Локомотив» не реализовал шансы и получил ненужные удаления»

оценил поражение «Локомотива» от « » (1:2).

«Не реализовали шансы и получили ненужные удаления – это в первую очередь, что приходит в голову.

Не воспользовался шансом сделать счет 2:0 во втором периоде – такое бывает. Я был готов на все сто процентов. Не было такого, что я где-то расслабился в моменте: хотел принять и бросить в пустой угол, однако соперник вытащил шайбу каким-то чудом.

Удивил ли чем-нибудь «Салават»? Нет, Уфа – хорошая, цепкая команда. Они сыграли так, как мы ожидали, смотрели их тактику, раскат», – сказал нападающий « ».