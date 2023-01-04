Крикунов об отношении к россиянам в Латвии: «Политики общество напрягают. А простые люди по-другому мыслят, понимают, что хочешь – не хочешь, а придется жить по соседству»
Владимир Крикунов рассказал об отношении к россиянам в Прибалтике.
– Раз уж вы в Латвии, как там поживает рижское «Динамо» без КХЛ?
– Играет в местном чемпионате, но я за ним особо не слежу. Знаю только, что Лиепая в этом году не играет. Ребята, с которыми я в прошлом сезоне работал в рижском «Динамо», не здесь в основном, они по Европе разъехались.
– Не обижают вас там? Как в Балтии относятся к россиянам?
– Нет, тут все нормально, спокойно. Это же политики общество напрягают, а простые люди по-другому мыслят. Они же понимают, что и Россия никуда не денется, и Латвия.
Хочешь – не хочешь, а придется жить по соседству все время, пока мир будет существовать. Ну и какой нам смысл ругаться? – заявил бывший главный тренер сборной России.
Да и "народная республика " намного больше подходит Санкт-Петербургу ( и части Ленинградской области), исходя из уже существующего(подпольно) движения в поддержку ’независимой Ингрии’---- а не Псков и Новгород)