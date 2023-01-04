Крикунов об отношении к россиянам в Латвии: «Политики общество напрягают. А простые люди по-другому мыслят, понимают, что хочешь – не хочешь, а придется жить по соседству»

Теги Владимир Крикунов чемпионат Латвии КХЛ Динамо Рига Политика Матч ТВ Хоккей

Владимир Крикунов рассказал об отношении к россиянам в Прибалтике.

– Раз уж вы в Латвии, как там поживает рижское «Динамо» без КХЛ?

– Играет в местном чемпионате, но я за ним особо не слежу. Знаю только, что Лиепая в этом году не играет. Ребята, с которыми я в прошлом сезоне работал в рижском «Динамо», не здесь в основном, они по Европе разъехались.

– Не обижают вас там? Как в Балтии относятся к россиянам?

– Нет, тут все нормально, спокойно. Это же политики общество напрягают, а простые люди по-другому мыслят. Они же понимают, что и Россия никуда не денется, и Латвия.

Хочешь – не хочешь, а придется жить по соседству все время, пока мир будет существовать. Ну и какой нам смысл ругаться? – заявил бывший главный тренер сборной России.

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9 комментариев

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fall_of_troy
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Ответ Rialto
Вас либерашек давно пора всех спилинать и изолировать.
Ну я, во-первых, не "либерашка", а, во-вторых, пеленать будут всю страну без разбора.
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Rialto
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Ответ fall_of_troy
Естественно Россия никуда не денется. Нас просто как буйного в палате спеленают и изолируют пока не вылечимся от агрессии. А так да, останемся.
Вас либерашек давно пора всех спилинать и изолировать.
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Ллб
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Ответ Iuasamotu
Ох уж, этот современный мир. Ещё вчера жил по соседству с Россией, а уже завтра с Псковско-Новгородской Народной Республикой. А может даже и с Санкт-Петербургским краем. Вообщем, как получится
Если хотите набросить, то хоть придерживайтесь здравого смысла. "Край" априори не может быть независимой территорией )
Да и "народная республика " намного больше подходит Санкт-Петербургу ( и части Ленинградской области), исходя из уже существующего(подпольно) движения в поддержку ’независимой Ингрии’---- а не Псков и Новгород)
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fall_of_troy
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Естественно Россия никуда не денется. Нас просто как буйного в палате спеленают и изолируют пока не вылечимся от агрессии. А так да, останемся.
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Ллб
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Ответ Александр Кузичкин
ты дурачок ?
Там бомбежка знатная под каждой новостью ,где есть хоть что-то про РФ. Чел настолько неадекватен, что апеллирует категориями " сто лет как больная нация" ( в одном из комментариев)
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Новый Орлеан
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Ответ Iuasamotu
Ох уж, этот современный мир. Ещё вчера жил по соседству с Россией, а уже завтра с Псковско-Новгородской Народной Республикой. А может даже и с Санкт-Петербургским краем. Вообщем, как получится
Может с Тартусской И Вентспилской республиками?
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Александр Кузичкин
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Пример здорового общества
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Александр Кузичкин
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Ответ Iuasamotu
Ох уж, этот современный мир. Ещё вчера жил по соседству с Россией, а уже завтра с Псковско-Новгородской Народной Республикой. А может даже и с Санкт-Петербургским краем. Вообщем, как получится
ты дурачок ?
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Iuasamotu
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Ох уж, этот современный мир. Ещё вчера жил по соседству с Россией, а уже завтра с Псковско-Новгородской Народной Республикой. А может даже и с Санкт-Петербургским краем. Вообщем, как получится
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