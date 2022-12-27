Владимир Крикунов: «Торпедо» и СКА играют а самый интересный хоккей, остальные поскучнее»

считает, что «Торпедо» и играют в интересный хоккей.

«В самый интересный хоккей играют « » и СКА, остальные поскучнее. Самый веселый – «Торпедо». пришел, видимо, он авторитет для игроков. Все, что он им говорит, они стараются выполнить.

У них нет сомнений в том, что им говорит Профессор. Он их не зажимает, а дает возможность играть, поэтому они здорово выступают. «Торпедо» поднялось снизу. Больше всего мне нравятся они.

Думаю, «Торпедо» будет пятым или четвертым. Но это все сезон, а самое главное начнется в плей-офф, где надо показывать. Шансы «Торпедо» в плей-офф? Смотря, на кого они попадут. Если попадется команда, которая перекроет их веселый хоккей, то могут сразу их остановить. Но один-то раунд они должны пройти», – сказал заслуженный тренер России.