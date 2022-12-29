Крикунов про «Адмирал»: «Играют строго от обороны, все перекрывают. Тамбиев из этого состава все выжимает»

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Владимир Крикунов высказался касательно игры «Адмирала» в сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.

Команда из Владивостока занимает четвертое место в таблице Восточной конференции.

«Дальневосточники играют строго от обороны – все перекрывают, а в большинстве нет‑нет, да и забьют.

Или на контратаке соперника поймают и стрельнут хорошо. Сейчас у нас не много клубов используют такую тактику. Плюс Тамбиев из этого состава все выжимает.

Важно, с каким настроем они подойдут к плей‑офф. Может, решат, что попали туда, и задача уже выполнена.

Но Тамбиев им заснуть не даст. Скорее всего, если «Адмирал» пробьется в Кубок Гагарина, будет из кожи вон лезть», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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