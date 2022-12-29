Крикунов про «Адмирал»: «Играют строго от обороны, все перекрывают. Тамбиев из этого состава все выжимает»
Владимир Крикунов высказался касательно игры «Адмирала» в сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.
Команда из Владивостока занимает четвертое место в таблице Восточной конференции.
«Дальневосточники играют строго от обороны – все перекрывают, а в большинстве нет‑нет, да и забьют.
Или на контратаке соперника поймают и стрельнут хорошо. Сейчас у нас не много клубов используют такую тактику. Плюс Тамбиев из этого состава все выжимает.
Важно, с каким настроем они подойдут к плей‑офф. Может, решат, что попали туда, и задача уже выполнена.
Но Тамбиев им заснуть не даст. Скорее всего, если «Адмирал» пробьется в Кубок Гагарина, будет из кожи вон лезть», – сказал бывший главный тренер сборной России.
Комментарии