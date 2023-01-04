Крикунов о любимой передаче в новогоднюю ночь: «Как у большинства россиян – поздравление президента»

Теги Илья Никулин Владимир Крикунов телевидение Владимир Путин Олег Знарок Политика Матч ТВ Хоккей

Владимир Крикунов назвал поздравление президента своей любимой новогодней передачей.

– Первый раз в жизни встречаю Новый год в Юрмале. Приехали сюда с женой еще в середине осени, думали, ненадолго, даже зимних вещей с собой не взяли. А вот остались и уже третий месяц тут.

Вот, чтоб с собакой погулять, старую хоккейную форму надеваю. Осталось кое-что с прошлых времен…

– В гости к Олегу Знарку или к Илье Никулину не заходите?

– Нет, они немножко в другой стороне живут, не рядом со мной.

– Какая у вас самая любимая телепередача в новогоднюю ночь?

– Да как у большинства россиян – поздравление президента, потом концерт, ничего необычного, – заявил бывший главный тренер сборной России.

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9 комментариев

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Сергей Галынский
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Нет, я все понимаю🤦‍♂️
Василич, у тебя там ДОМ
Ты живешь там, пока безработный
Лицемер старый
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Kirill Lukonin
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А любимая машина ВАЗ, канал первый, сыр российский, только вот с городом промахнулся, полюбил иногента
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Alexander Lyakhov
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Но живёт в Юрмале дед...
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Анюточка Колыханова
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Не понравилось обращение президента, одна военная тематика, такое чувство, что скоро опять начнут молодых людей в военкоматы загонять
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Booligan
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Он же тролль, да?
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продавец-пипец
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Просто ДЯТЕЛ!Нет слов!
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Жо-Вильфред Майе-Дорен
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Если б это был стёб, было б круто.
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bolshovandrey
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А у меня - трансляции с МЧМ под комментарии Розанова и Крабу. Нет теперь Розанова...
И трансляций с МЧМ нет "благодаря" президенту этому
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dosatuy
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Его там не жучат за это? В Юрмале то.
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