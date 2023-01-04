Крикунов о любимой передаче в новогоднюю ночь: «Как у большинства россиян – поздравление президента»
Владимир Крикунов назвал поздравление президента своей любимой новогодней передачей.
– Первый раз в жизни встречаю Новый год в Юрмале. Приехали сюда с женой еще в середине осени, думали, ненадолго, даже зимних вещей с собой не взяли. А вот остались и уже третий месяц тут.
Вот, чтоб с собакой погулять, старую хоккейную форму надеваю. Осталось кое-что с прошлых времен…
– В гости к Олегу Знарку или к Илье Никулину не заходите?
– Нет, они немножко в другой стороне живут, не рядом со мной.
– Какая у вас самая любимая телепередача в новогоднюю ночь?
– Да как у большинства россиян – поздравление президента, потом концерт, ничего необычного, – заявил бывший главный тренер сборной России.
Василич, у тебя там ДОМ
Ты живешь там, пока безработный
Лицемер старый
И трансляций с МЧМ нет "благодаря" президенту этому