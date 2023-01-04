Никитин про 1:2 от «Салавата»: «Игра в неравных составах решила исход матча: дали много шансов сопернику»

Теги Салават Юлаев Локомотив Игорь Никитин КХЛ Иван Чехович Хоккей

Игорь Никитин высказался после матча против «Салавата Юлаева» (1:2).

«Всех с Новым годом, Уфу – с победой! Игра в неравных составах решила исход матча: дали много шансов команде соперника. Из-за неоправданных в техническом плане удалений мы проиграли, но это хоккей.

Сыграл ли с «Локомотивом» злую шутку момент, когда Чехович не попал в пустые ворота во втором периоде? Надо было заканчивать игру (смеется). Ничего не произошло. На лавке сказали: «Все нормально, играем дальше». Конечно, обидно не забивать в такие моменты. У него сегодня день рождения, жалко, конечно, мог бы быть хороший подарок, но мужчина должен проходить через это», – сказал главный тренер «Локомотива».

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1 комментарий

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Ильдар Абсалямов
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Салават с победой,хорошая игра💚💚💚
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