Сергей Гимаев-младший: «Многие молодые игроки проявляют себя ярко в этом сезоне. Рискну предположить, что лучшим новичком станет Лихачев»

поделился мыслями о том, кто станет лучшим новичком сезона-2022/23.

«Хотя в текущем сезоне многие молодые игроки проявляют себя ярко, для меня два главных претендента на это звание – Степан Никулин из « » и из « ». И выбрать из них двоих не так-то просто!

Но все же рискну предположить, что в конце сезона лучшим новичком станет именно Лихачев», – сказал комментатор и бывший защитник клубов .