Сергей Гимаев-младший: «Многие молодые игроки проявляют себя ярко в этом сезоне. Рискну предположить, что лучшим новичком станет Лихачев»
Сергей Гимаев-младший поделился мыслями о том, кто станет лучшим новичком сезона-2022/23.
«Хотя в текущем сезоне многие молодые игроки проявляют себя ярко, для меня два главных претендента на это звание – Степан Никулин из «Локомотива» и Ярослав Лихачев из «Амура». И выбрать из них двоих не так-то просто!
Но все же рискну предположить, что в конце сезона лучшим новичком станет именно Лихачев», – сказал комментатор и бывший защитник клубов КХЛ.
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