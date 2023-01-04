Козлов о 2:1 с «Локомотивом»: «Очень важная победа. В сложной ситуации сыграли как надо, в большинстве сказали свое слово»

подвел итоги матча с « » (2:1).

– Очень важная победа, вышли против лидера Западной конференции. Мы играли очень самоотверженно, блокировали броски. В концовке перешли на две пары защитников. Ребята выстояли, удержали счет.

В сложной ситуации сыграли как надо, в большинстве сказали свое слово. С такими цепкими командами всегда тяжело, поэтому большинство важно.

– Почему в большинстве поставили Аймурзина с и ? Почему решили поменять сочетание большинства при игре «5 на 3»?

– Было четыре леворуких и один праворукий форвард. Это было важно, мы играли в конце периода, оставалась минута. Потом вернулись к привычным сочетаниям в большинстве.

Мы поставили Аймурзина с Кадейкиным, потому что Данил хорошо играет справа, он праворукий, у него есть больше времени, чем у леворукого. Башкиров хорошо входит в зону, смещается в центр, он быстрый.

– Кто из травмированных ближе к возвращению на лед?

– Кто ближе… Надеюсь, что Коледов выйдет в следующем матче. Скорикова вывели из списка травмированных.

– Как вам игра в новогодние праздники?

– Эта атмосфера чувствуется, много детей, полные трибуны. Праздник на арене, отличное настроение. Ребята выходят в новогодних джерси. Конечно, это особенные дни, – сказал главный тренер « ».