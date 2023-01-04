Козлов о 2:1 с «Локомотивом»: «Очень важная победа. В сложной ситуации сыграли как надо, в большинстве сказали свое слово»

Теги Салават Юлаев Локомотив травмы Виктор Козлов КХЛ Александр Кадейкин Павел Коледов Даниил Скориков Данил Башкиров Данил Аймурзин Хоккей

Виктор Козлов подвел итоги матча с «Локомотивом» (2:1).

– Очень важная победа, вышли против лидера Западной конференции. Мы играли очень самоотверженно, блокировали броски. В концовке перешли на две пары защитников. Ребята выстояли, удержали счет.

В сложной ситуации сыграли как надо, в большинстве сказали свое слово. С такими цепкими командами всегда тяжело, поэтому большинство важно.

– Почему в большинстве поставили Аймурзина с Кадейкиным и Башкировым? Почему решили поменять сочетание большинства при игре «5 на 3»?

– Было четыре леворуких и один праворукий форвард. Это было важно, мы играли в конце периода, оставалась минута. Потом вернулись к привычным сочетаниям в большинстве.

Мы поставили Аймурзина с Кадейкиным, потому что Данил хорошо играет справа, он праворукий, у него есть больше времени, чем у леворукого. Башкиров хорошо входит в зону, смещается в центр, он быстрый.

– Кто из травмированных ближе к возвращению на лед?

– Кто ближе… Надеюсь, что Коледов выйдет в следующем матче. Скорикова вывели из списка травмированных.

– Как вам игра в новогодние праздники?

– Эта атмосфера чувствуется, много детей, полные трибуны. Праздник на арене, отличное настроение. Ребята выходят в новогодних джерси. Конечно, это особенные дни, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

4 комментария

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wolkov
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Ответ Ильдар Абсалямов
За подножку Коледова судьи почему то постеснялись удалять ,а вот по ом удалили игрока САЛАВАТА на ровном месте! Что за хоккей такой пошел подкупают судей! Если это ошибка то надо как то наказывать рублем! Чуть не сломали победу САЛАВАТУ!
Ахахаха, серьезно?)) Вам удаление сергеева подарили на ровном месте, с которого вы сравняли.
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Ильдар Абсалямов
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За подножку Коледова судьи почему то постеснялись удалять ,а вот по ом удалили игрока САЛАВАТА на ровном месте! Что за хоккей такой пошел подкупают судей! Если это ошибка то надо как то наказывать рублем! Чуть не сломали победу САЛАВАТУ!
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RusSh
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Молодцы, при короткой скамейке удается показывать результат и при том практически без легионеров.
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Ачиваков Марат
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Тактически правильная игра, Локомотив очень напорист. Ежов молодец очень много спасал, игроки не жалели себя. Коледову здоровья, судьи пару моментов проигнорировали. С первой и важной победой! Баширов выделил следующую игру со СКА, ждём победы наперекор трепачу, который обещал усиление.
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