Божко о лучшем новичке сезона: «Никулин из «Локомотива». Он научился не только ярко играть в атаке, но и справляться с выполнением черновой работы»

поделился мнением о том, кто станет лучшим новичком сезона-2022/23.

«Мой выбор – из « ». Похоже, молодой форвард ярославцев все-таки сумел вписаться в игровую модель и научился не только ярко играть в атаке, но и справляться с выполнением черновой работы, при этом не в ущерб собственной статистике.

Это позволяет ему входить в тройку самых результативных хоккеистов клуба и рассчитывать на звание лучшего новичка по итогам сезона», – считает комментатор КХЛ ТВ.