Божко о лучшем новичке сезона: «Никулин из «Локомотива». Он научился не только ярко играть в атаке, но и справляться с выполнением черновой работы»
Артем Божко поделился мнением о том, кто станет лучшим новичком сезона-2022/23.
«Мой выбор – Степан Никулин из «Локомотива». Похоже, молодой форвард ярославцев все-таки сумел вписаться в игровую модель Игоря Никитина и научился не только ярко играть в атаке, но и справляться с выполнением черновой работы, при этом не в ущерб собственной статистике.
Это позволяет ему входить в тройку самых результативных хоккеистов клуба и рассчитывать на звание лучшего новичка по итогам сезона», – считает комментатор КХЛ ТВ.
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