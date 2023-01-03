Божко о лучшем новичке сезона: «Никулин из «Локомотива». Он научился не только ярко играть в атаке, но и справляться с выполнением черновой работы»

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Артем Божко Степан Никулин Хоккей

Артем Божко поделился мнением о том, кто станет лучшим новичком сезона-2022/23.

«Мой выбор – Степан Никулин из «Локомотива». Похоже, молодой форвард ярославцев все-таки сумел вписаться в игровую модель Игоря Никитина и научился не только ярко играть в атаке, но и справляться с выполнением черновой работы, при этом не в ущерб собственной статистике.

Это позволяет ему входить в тройку самых результативных хоккеистов клуба и рассчитывать на звание лучшего новичка по итогам сезона», – считает комментатор КХЛ ТВ.

1 комментарий

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Сергей Орлов
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Божко смотрит хоккей, а Гимаев, назвавший Лихачева – нет.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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