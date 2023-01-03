Форвард «Авангарда» Ткачев установил личный рекорд результативности в КХЛ, набрав 44 очка в 44 матчах
Владимир Ткачев установил личный рекорд результативности в КХЛ.
Нападающий «Авангарда» сделал хет-трик в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (7:1).
Форвард отметился 44 (18+28) очками в 44 матчах в текущем сезоне.
Предыдущий личный рекорд результативности был установлен Ткачевым в составе СКА в сезоне-2019/20. Тогда хоккеист набрал 42 (14+28) балла в 55 матчах регулярного чемпионата.
Хотя, может в этом сезоне и там дело наладится :)