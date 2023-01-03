Форвард «Авангарда» Ткачев установил личный рекорд результативности в КХЛ, набрав 44 очка в 44 матчах

Теги Авангард КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Владимир Ткачев установил личный рекорд результативности в КХЛ.

Нападающий «Авангарда» сделал хет-трик в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (7:1).

Форвард отметился 44 (18+28) очками в 44 матчах в текущем сезоне.

Предыдущий личный рекорд результативности был установлен Ткачевым в составе СКА в сезоне-2019/20. Тогда хоккеист набрал 42 (14+28) балла в 55 матчах регулярного чемпионата.

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3 комментария

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Габорик
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А в плей-офф потом куда что девается :)

Хотя, может в этом сезоне и там дело наладится :)
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Александр Маслов
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Володя мастер,я думаю он ещё прибавит и до рекорда лучшего бомбардира чемпионата.
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Игорь Климов
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Молодец Владимир, так держать!
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