Ткачев сделал хет-трик в игре с «Автомобилистом» и догнал Да Косту в списке бомбардиров

Теги Авангард Автомобилист КХЛ Стефан Да Коста Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев забил три гола «Автомобилисту».

Омичи на выезде крупно обыграли клуб из Екатеринбурга в матче Фонбет чемпионата КХЛ (7:1).

27-летний Ткачев забивал на отметках 34:52, 53:28 и 59:25. Вторую шайбу он забросил в большинстве.

На счету Владимира 44 (18+28) очка в 44 матчах в этом сезоне. В списке бомбардиров он догнал Стефана Да Косту из «Автомобилиста», у которого тоже 44 (14+30) балла, но за 35 игр. Они делят первое место.

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16 комментариев

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Crenk
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Ответ Ap6y3
Просто хочу напомнить, что за первые 15 игр у Владимира было всего две заброшенные шайбы. После назначения Кравеца дела пошли в гору. Вот что значит найти правильный подход к игроку.
Надеюсь кто нибудь найдёт подход за океаном к Д.Гурьянову
Игрок не менее классный но более приспособленный к игре в NHL
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Ap6y3
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Ответ Rodgeras
Его вообще на лавку сажал Рябыкин!
Да, доходило и до такого. Тогда казалось, что Ткачёв будет первым, кого обменяют или от кого откажутся
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Болельщик АВЫ
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Ответ Иван Нескоромный
Это худший матч авто за 13 лет!
Ну притормозили немного Авто не переживай. Всё будет окей. Наши вон на старте сезона какую серию выдали, многие даже перестали верить в команду. А нет, карабкаемся потихоньку-полегоньку))))
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Rodgeras
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Ответ Иван Нескоромный
Это худший матч авто за 13 лет!
Но это не лучший матч Авангарда за 13 лет.
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Иван Нескоромный
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Аву с победой молодчики!!
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Иван Нескоромный
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Это худший матч авто за 13 лет!
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Ыжык
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Ответ Rodgeras
Да и Грицюк - красава! 1+2. А какую банку Чистяков положил!!!? А передача Бродхерста на Ткачёва? Красотень!
А Буше на Ткачева выдал, через все поле, после опаснейшего момента. Красота в общем)
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Игорь Климов
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С хет-триком Ткачёва!
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Rodgeras
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Ответ Ap6y3
Просто хочу напомнить, что за первые 15 игр у Владимира было всего две заброшенные шайбы. После назначения Кравеца дела пошли в гору. Вот что значит найти правильный подход к игроку.
Его вообще на лавку сажал Рябыкин!
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Роман Потапов
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Вова, молодчик!
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Rodgeras
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Ответ Ыжык
Сегодня ещё толчинский выдал концерт. Шайба и три передачи.
Да и Грицюк - красава! 1+2. А какую банку Чистяков положил!!!? А передача Бродхерста на Ткачёва? Красотень!
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Ap6y3
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Просто хочу напомнить, что за первые 15 игр у Владимира было всего две заброшенные шайбы. После назначения Кравеца дела пошли в гору. Вот что значит найти правильный подход к игроку.
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Ыжык
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Сегодня ещё толчинский выдал концерт. Шайба и три передачи.
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Rodgeras
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Вовка Ткачёв - лучший Вовка в мире!
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Ястреб
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Просто красавчик, так держать 👏💪
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Ivan Giss
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Он так и мечит на лидерство на первое место как бомбардир!
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