Ткачев сделал хет-трик в игре с «Автомобилистом» и догнал Да Косту в списке бомбардиров

Нападающий « » забил три гола «Автомобилисту».

Омичи на выезде крупно обыграли клуб из Екатеринбурга в матче Фонбет чемпионата (7:1).

27-летний Ткачев забивал на отметках 34:52, 53:28 и 59:25. Вторую шайбу он забросил в большинстве.

На счету Владимира 44 (18+28) очка в 44 матчах в этом сезоне. В списке бомбардиров он догнал из « », у которого тоже 44 (14+30) балла, но за 35 игр. Они делят первое место.