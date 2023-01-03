Ткачев сделал хет-трик в игре с «Автомобилистом» и догнал Да Косту в списке бомбардиров
Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев забил три гола «Автомобилисту».
Омичи на выезде крупно обыграли клуб из Екатеринбурга в матче Фонбет чемпионата КХЛ (7:1).
27-летний Ткачев забивал на отметках 34:52, 53:28 и 59:25. Вторую шайбу он забросил в большинстве.
На счету Владимира 44 (18+28) очка в 44 матчах в этом сезоне. В списке бомбардиров он догнал Стефана Да Косту из «Автомобилиста», у которого тоже 44 (14+30) балла, но за 35 игр. Они делят первое место.
Игрок не менее классный но более приспособленный к игре в NHL