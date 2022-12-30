Ткачев забил «Салавату» и реализовал победный буллит. Форвард «Авангарда» набрал 41 балл в 43 играх – нужно еще одно очко до повторения личного рекорда

Теги Авангард Салават Юлаев видео КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Владимир Ткачев стал автором победного буллита в матче против «Салавата Юлаева».

Во втором периоде нападающий «Авангарда» забросил шайбу, которая позволила омичам сравнять счет в игре – 2:2.

Всего форвард провел на льду 22 минуты и 43 секунды, заблокировал два броска соперника и выполнил один силовой прием.

На счету Ткачева теперь 41 (13+28) набранный балл в 43 играх текущего Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающему нужно набрать еще один балл за результативность, чтобы повторить личный рекорд в лиге по набранным очкам, который был установлен в составе СКА в сезоне-2019/20.

Тогда Ткачев набрал 42 (14+28) очка в 55 матчах регулярного чемпионата.

12 комментариев

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Евгений Бачин
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Ответ Александр Маслов
У нас в клубе был "профессор" Сергей Елаков,,тоже золотые руки и умная голова,они мне кажется чем-то похожи по игре.
Елакова помню хорошо, они катанием даже похожи👍
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Александр Маслов
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Ответ Евгений Бачин
Молодчик Володя!!! Руки золотые!))
У нас в клубе был "профессор" Сергей Елаков,,тоже золотые руки и умная голова,они мне кажется чем-то похожи по игре.
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Александр Невский
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Вот что значит Омская школа хоккея это вам не башкирский смешной хоккей .
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mnb213
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Ответ Роман Родченя
Так то братка , вся команда играла , а кто будет героем ? Ну думаю ,разберутся !!!
Да то, что вся команда играла ни кто не спорит. Просто обычно победнам считают гол, в ответ которому соперник не забил. Я про это случай писал, а не про конкретного игрока.
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Роман Родченя
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Ответ mnb213
Так то Грицюк забил первый буллит Салават то не одного не забил, а значит первый и есть победный
Так то братка , вся команда играла , а кто будет героем ? Ну думаю ,разберутся !!!
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Роман Родченя
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Ответ Евгений Бачин
Молодчик Володя!!! Руки золотые!))
С языка снял, руки точно ,,золотые,, всегда удевлялся владением клюшкой , руки Да красава , умница!!!!!
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Слово и Дело
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Все таки хорошую школу прошёл Ткачев, играя в Салавате. Здесь у него произошёл взлёт в карьере. Успехов ему и дальше.
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mnb213
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Так то Грицюк забил первый буллит Салават то не одного не забил, а значит первый и есть победный
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Валерий Суханцов
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Ткачёв жжёт! ХК Авангард с новым годом!
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Angryslon
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Рекорд падёт! С такой средней результативностью Вова очков 60 выбьет легко!
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Игорь Климов
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Ткачёв Володя из Омского Авангарда молодец!
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Евгений Бачин
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Молодчик Володя!!! Руки золотые!))
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