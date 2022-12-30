Ткачев забил «Салавату» и реализовал победный буллит. Форвард «Авангарда» набрал 41 балл в 43 играх – нужно еще одно очко до повторения личного рекорда

стал автором победного буллита в матче против « ».

Во втором периоде нападающий « » забросил шайбу, которая позволила омичам сравнять счет в игре – 2:2.

Всего форвард провел на льду 22 минуты и 43 секунды, заблокировал два броска соперника и выполнил один силовой прием.

На счету Ткачева теперь 41 (13+28) набранный балл в 43 играх текущего Фонбет чемпионата .

Нападающему нужно набрать еще один балл за результативность, чтобы повторить личный рекорд в лиге по набранным очкам, который был установлен в составе СКА в сезоне-2019/20.

Тогда Ткачев набрал 42 (14+28) очка в 55 матчах регулярного чемпионата.