Владимир Плющев: «ЦСКА и «Динамо» не феерят, идут близко друг от друга. Нельзя сказать, что у кого-то есть преимущество»

Владимир Плющев поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Динамо».

«Встречи ЦСКА и « » всегда носят принципиальный характер. Это две топовые столичные команды со своими болельщиками и историей.

Естественно, у ЦСКА есть большое желание взять реванш. Негоже проигрывать две игры подряд одному и тому же сопернику. Но «Динамо» вполне в состоянии решить свои задачи, если правильно выстроит игру.

Я бы не отдавал предпочтение ни той, ни другой команде. Сказал бы, что шансы 50 на 50. Команды близко друг от друга идут, и, будем говорить, не феерят. Поэтому сказать, что у кого-то есть преимущество, нельзя. Все будет зависеть от того, как будет выстроена игра, от выбора вратарей. Игра будет действительно упорной и непростой», – сказал заслуженный тренер России.