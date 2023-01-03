Владимир Плющев: «ЦСКА и «Динамо» не феерят, идут близко друг от друга. Нельзя сказать, что у кого-то есть преимущество»

Теги ЦСКА Владимир Плющев КХЛ Динамо Хоккей

Владимир Плющев поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Динамо».

«Встречи ЦСКА и «Динамо» всегда носят принципиальный характер. Это две топовые столичные команды со своими болельщиками и историей.

Естественно, у ЦСКА есть большое желание взять реванш. Негоже проигрывать две игры подряд одному и тому же сопернику. Но «Динамо» вполне в состоянии решить свои задачи, если правильно выстроит игру.

Я бы не отдавал предпочтение ни той, ни другой команде. Сказал бы, что шансы 50 на 50. Команды близко друг от друга идут, и, будем говорить, не феерят. Поэтому сказать, что у кого-то есть преимущество, нельзя. Все будет зависеть от того, как будет выстроена игра, от выбора вратарей. Игра будет действительно упорной и непростой», – сказал заслуженный тренер России.

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2 комментария

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Владимир Никаноров
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У обеих команд одна задача занять на предварительном этапе в турнирной таблице как можно более высокое место при выходе в ПО поэтому победа нужна и Динамо и ЦСКА ну а кто победит игра покажет.
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Сергей Богодухов
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Зато Плющев феерит всегда....
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