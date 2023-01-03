Виталий Давыдов: «Не хотелось бы, чтобы «Динамо» вышло на «Спартак» в первом раунде. Это непредсказуемый соперник»

Виталий Давыдов не хочет, чтобы «Динамо» вышло на «Спартак» в первом раунде плей-офф.

– С каким настроением встречаете хоккей-2023?

– Новогодняя пауза в чемпионате продолжалась лишь три-четыре дня, но хоккея уже не хватает. Мне нравится то, как родное «Динамо» проходит турнир, так что настроение оптимистическое.

В плей-офф не важно, с какого места в чемпионате ты выходишь. Но все-таки хочется, чтобы «Динамо» по итогам гладкого первенства было на Западе в тройке – вместе с армейскими клубами. По игре, считаю, мы этого заслуживаем

– Но пока третий «Локомотив» – «Динамо» делит четвертое место с «Торпедо».

– Ярославль хорошо выстроен на оборону, но проходить его в турнирной таблице можно и нужно, атака у нас помощнее.

– Кого из соперников в первом раунде ждете?

– Впереди еще два десятка матчей, рано загадывать, еще никому ничего не гарантировано. Но лично мне не хотелось бы, чтобы «Динамо» в первом раунде вышло на «Спартак». Это принципиальный и исторический соперник, который всегда играет по настроению и непредсказуем. Тут многое будут решать психология, настрой.

Поэтому, надеюсь, в первом раунде выйдем на кого-то поудобнее – например, на Череповец или Минск, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.