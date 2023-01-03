Тренер ЦСКА Якубов о матче с «Динамо»: «Вы увидите изменения в составе. Они незапланированные, так случилось по разным причинам»

Равиль Якубов высказался в преддверии матча против « ».

Игра состоится сегодня, 3 января. Начало – в 18:00 по московскому времени.

– Два дня выходных было у команды. Не маловато времени на отдых?

– Это наша работа, мы уже привыкли. Такой график постоянно из года в год.

– Есть ли дополнительные рекомендации хоккеистам, как не стоит праздновать Новый год?

– Да нет, таких рекомендаций не даем. Все ребята у нас профессионалы. Думаю, они сами прекрасно знают, как отдыхать и готовиться к матчам.

– Неделю назад уже был матч с «Динамо». Будут ли какие-то изменения сегодня?

– Вы увидите изменения в составе. Они, наверное, незапланированные, но так случилось. По разным причинам: у кого-то состояние здоровья не позволяет, не могу всего рассказать.

– У «Динамо» сейчас победная серия из шести матчей. Следите за ней?

– Мы не следим, какая у них серия. Они, конечно, молодцы, но мы привыкли отталкиваться от своего результата. Мы тоже две последние игры выиграли и хотелось бы так же продолжить уже в новом году, – сказал тренер .