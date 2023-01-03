Тренер ЦСКА Якубов о матче с «Динамо»: «Вы увидите изменения в составе. Они незапланированные, так случилось по разным причинам»
Равиль Якубов высказался в преддверии матча против «Динамо».
Игра состоится сегодня, 3 января. Начало – в 18:00 по московскому времени.
– Два дня выходных было у команды. Не маловато времени на отдых?
– Это наша работа, мы уже привыкли. Такой график постоянно из года в год.
– Есть ли дополнительные рекомендации хоккеистам, как не стоит праздновать Новый год?
– Да нет, таких рекомендаций не даем. Все ребята у нас профессионалы. Думаю, они сами прекрасно знают, как отдыхать и готовиться к матчам.
– Неделю назад уже был матч с «Динамо». Будут ли какие-то изменения сегодня?
– Вы увидите изменения в составе. Они, наверное, незапланированные, но так случилось. По разным причинам: у кого-то состояние здоровья не позволяет, не могу всего рассказать.
– У «Динамо» сейчас победная серия из шести матчей. Следите за ней?
– Мы не следим, какая у них серия. Они, конечно, молодцы, но мы привыкли отталкиваться от своего результата. Мы тоже две последние игры выиграли и хотелось бы так же продолжить уже в новом году, – сказал тренер ЦСКА.
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