Тренер ЦСКА Якубов о матче с «Динамо»: «Вы увидите изменения в составе. Они незапланированные, так случилось по разным причинам»

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Равиль Якубов высказался в преддверии матча против «Динамо».

Игра состоится сегодня, 3 января. Начало – в 18:00 по московскому времени.

– Два дня выходных было у команды. Не маловато времени на отдых? 

– Это наша работа, мы уже привыкли. Такой график постоянно из года в год. 

– Есть ли дополнительные рекомендации хоккеистам, как не стоит праздновать Новый год? 

– Да нет, таких рекомендаций не даем. Все ребята у нас профессионалы. Думаю, они сами прекрасно знают, как отдыхать и готовиться к матчам. 

– Неделю назад уже был матч с «Динамо». Будут ли какие-то изменения сегодня? 

– Вы увидите изменения в составе. Они, наверное, незапланированные, но так случилось. По разным причинам: у кого-то состояние здоровья не позволяет, не могу всего рассказать.  

– У «Динамо» сейчас победная серия из шести матчей. Следите за ней?

– Мы не следим, какая у них серия. Они, конечно, молодцы, но мы привыкли отталкиваться от своего результата. Мы тоже две последние игры выиграли и хотелось бы так же продолжить уже в новом году, – сказал тренер ЦСКА.

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