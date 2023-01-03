Каменский о матче ЦСКА – «Динамо»: «Фаворита выделить нельзя. Тяжело предугадать исход, когда играют две московские команды»

Валерий Каменский поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Динамо».

«Тяжело предугадать исход матча, когда играют две московские команды. Это дерби, и, я надеюсь, игра будет интересной для болельщиков и для самих хоккеистов.

Думаю, ЦСКА постарается взять реванш, но фаворита в матче выделить нельзя», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира.