Каменский о матче ЦСКА – «Динамо»: «Фаворита выделить нельзя. Тяжело предугадать исход, когда играют две московские команды»

Теги ЦСКА Валерий Каменский КХЛ Динамо Хоккей

Валерий Каменский поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Динамо».

«Тяжело предугадать исход матча, когда играют две московские команды. Это дерби, и, я надеюсь, игра будет интересной для болельщиков и для самих хоккеистов.

Думаю, ЦСКА постарается взять реванш, но фаворита в матче выделить нельзя», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира.

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1 комментарий

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Игорь Климов
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ЦСКА победы!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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