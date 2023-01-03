Роман Ротенберг поздравил отца с 66-летием: «Счастлив иметь возможность разделить с папой любовь к спорту, он самый близкий мне по духу человек»

Роман Ротенберг поздравил своего отца Бориса Ротенберга с днем рождения.

Сегодня, 3 января, владельцу ФК «Сочи» исполнилось 66 лет.

«Сегодня день рождения у моего отца Бориса Романовича. В этот день хочу еще раз подчеркнуть, что отец всегда был для меня примером, человеком, на которого я равнялся и буду продолжать равняться.

Благодаря ему спорт с рождения стал важнейшей частью моей жизни, именно отец прививал мне силу воли, дисциплину, стремление всегда двигаться только вперед.

Уже к совершеннолетию Борис Романович был мастером спорта по дзюдо, чуть позже – по самбо, выступал за сборную Ленинграда. Дзюдо в целом стало делом его жизни, и самым справедливым итогом его многолетнего труда стала почетная награда – орден «За заслуги перед Отечеством».

Я счастлив иметь возможность разделить с отцом любовь к спорту, он самый близкий мне по духу человек.

Папа, спасибо тебе за все! Пусть твой жизненный путь будет ознаменован победами во всех областях, где ты захочешь применить свой опыт и талант. С днем рождения! Ура!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.