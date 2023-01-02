Ротенберг поздравил Знарка с 60-летием: «Олег Валерьевич – один из тренеров, на которых я ориентируюсь. Он славится умением создавать большие команды»
Роман Ротенберг поздравил Олега Знарка с днем рождения.
Бывшему главному тренеру «Динамо», «Ак Барса», СКА и сборной России исполнилось 60 лет.
«Сегодня юбилей у Олега Валерьевича Знарка – ему исполняется 60 лет!
Вместе с Олегом Валерьевичем мы прошли долгий и славный путь – выигрывали Кубок Гагарина, Олимпиаду, медали чемпионатов мира.
Годы общей работы обогатили меня невероятным опытом, а наши совместные достижения навсегда останутся в памяти!
Олег Валерьевич – один из тех тренеров, на которых я ориентируюсь в своей работе. Он славится своим умением создавать по-настоящему большие команды.
От всей души желаю Олегу Валерьевичу крепкого здоровья, бодрости духа, рабочего настроения и успехов во всех начина! Уверен, его опыт и талант еще будут востребованными на высшем хоккейном уровне!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.
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