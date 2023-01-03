Крейчи вышел на 8-е место в истории «Бостона» по очкам с учетом плей-офф

Теги Бостон Давид Крейчи НХЛ Рэй Бурк рекорды Брэд Маршанд Хоккей

Нападающий «Бостона» Давид Крейчи сделал передачу в матче против «Питтсбурга» (2:1).

Теперь на его счету 882 (267+615) очка в НХЛ с учетом плей-офф.

По этому показателю он превзошел достижение Уэйна Кэшмана (881 балл) и вышел на 8-е место в истории клуба.

7-е место занимает Брэд Маршанд (943). Рекорд принадлежит Рэю Бурку (1667).

Крейчи набрал 758 (225+533) баллов в регулярных чемпионатах. В плей-офф на его счету 124 (42+82) очка.

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1 комментарий

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крок 58
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Крейчи тащил в одного сборную на олимпиаде этой..
Крейчи очень крут
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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