Крейчи вышел на 8-е место в истории «Бостона» по очкам с учетом плей-офф

Нападающий « » сделал передачу в матче против «Питтсбурга» (2:1).

Теперь на его счету 882 (267+615) очка в с учетом плей-офф.

По этому показателю он превзошел достижение Уэйна Кэшмана (881 балл) и вышел на 8-е место в истории клуба.

7-е место занимает (943). Рекорд принадлежит Рэю Бурку (1667).

Крейчи набрал 758 (225+533) баллов в регулярных чемпионатах. В плей-офф на его счету 124 (42+82) очка.