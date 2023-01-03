Крейчи вышел на 8-е место в истории «Бостона» по очкам с учетом плей-офф
Нападающий «Бостона» Давид Крейчи сделал передачу в матче против «Питтсбурга» (2:1).
Теперь на его счету 882 (267+615) очка в НХЛ с учетом плей-офф.
По этому показателю он превзошел достижение Уэйна Кэшмана (881 балл) и вышел на 8-е место в истории клуба.
7-е место занимает Брэд Маршанд (943). Рекорд принадлежит Рэю Бурку (1667).
Крейчи набрал 758 (225+533) баллов в регулярных чемпионатах. В плей-офф на его счету 124 (42+82) очка.
Крейчи очень крут