Нилл из «Далласа» получил 17 из 42 первых мест в голосовании за приз лучшему генменеджеру НХЛ. У Зито из «Флориды» – 12 первых мест, у Патрика из «Вашингтона» – 5
Ранее стало известно, что обладателем трофея лучшему генменеджеру сезона в НХЛ стал Джим Нилл из «Далласа».
Голосование среди генеральных менеджеров клубов НХЛ, руководителей лиги, а также печатных и вещательных СМИ проводилось после второго раунда плей-офф.
Каждый респондент должен был назвать тройку лучших по своему мнению. За первое место начислялось 5 баллов, за второе – 3, за третье – 1 балл.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Джим Нилл, «Даллас» – 139 очков (17 первых мест);
2. Билл Зито, «Флорида» – 102 очка (12);
3. Кевин Чевелдэйофф, «Виннипег» – 52 очка (6);
4. Крис Патрик, «Вашингтон» – 47 очков (5);
5. Крис Макфарленд, «Колорадо» – 16 очков (2);
6. Эрик Тулски, «Каролина» – 6 очков;
7. Даг Армстронг, «Сент-Луис» – 4 очка (одно второе место и одно – третье);
8. Брэд Треливинг, «Торонто» – 4 очка (четыре третьих места);
9. Дон Уодделл, «Коламбус» – 3 очка;
10. Стэн Боумэн, «Эдмонтон» – 2 очка;
11-13. Жюльен Брисбуа, «Тампа» – 1 очко;
11-13. Кент Хьюз, «Монреаль» – 1 очко;
11-13. Стив Стэйос, «Оттава» – 1 очко.