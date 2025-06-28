Нилл из «Далласа» получил 17 из 42 первых мест в голосовании за приз лучшему генменеджеру НХЛ. У Зито из «Флориды» – 12 первых мест, у Патрика из «Вашингтона» – 5

Генменеджер «Вашингтона» Крис Патрик стал 4-м в борьбе за приз Джима Грегори.

Ранее стало известно , что обладателем трофея лучшему генменеджеру сезона в НХЛ стал Джим Нилл из «Далласа».

Голосование среди генеральных менеджеров клубов НХЛ, руководителей лиги, а также печатных и вещательных СМИ проводилось после второго раунда плей-офф.

Каждый респондент должен был назвать тройку лучших по своему мнению. За первое место начислялось 5 баллов, за второе – 3, за третье – 1 балл.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Джим Нилл, «Даллас» – 139 очков (17 первых мест);

2. Билл Зито , «Флорида» – 102 очка (12);

3. Кевин Чевелдэйофф , «Виннипег» – 52 очка (6);

4. Крис Патрик , «Вашингтон» – 47 очков (5);

5. Крис Макфарленд, «Колорадо» – 16 очков (2);

6. Эрик Тулски, «Каролина» – 6 очков;

7. Даг Армстронг, «Сент-Луис» – 4 очка (одно второе место и одно – третье);

8. Брэд Треливинг , «Торонто» – 4 очка (четыре третьих места);

9. Дон Уодделл, «Коламбус» – 3 очка;

10. Стэн Боумэн, «Эдмонтон» – 2 очка;

11-13. Жюльен Брисбуа, «Тампа» – 1 очко;

11-13. Кент Хьюз , «Монреаль» – 1 очко;

11-13. Стив Стэйос, «Оттава» – 1 очко.