Соловьев подписал контракт с «Амуром» на 2 года. Экс-защитник «Авангарда» получит 35 млн рублей за следующий сезон

Алексей Соловьев подписал контракт с «Амуром» на два года.

Ранее «Авангард» обменял 30-летнего защитника в хабаровский клуб.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Соловьев получит 35 млн рублей за следующий сезон.

В прошлом сезоне защитник провел 58 матчей за «Авангард » в регулярном чемпионате и набрал 4 (2+2) очка при полезности «минус 5». В его активе также 13 игр в плей-офф.