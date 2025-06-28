Соловьев подписал контракт с «Амуром» на 2 года. Экс-защитник «Авангарда» получит 35 млн рублей за следующий сезон
Алексей Соловьев подписал контракт с «Амуром» на два года.
Ранее «Авангард» обменял 30-летнего защитника в хабаровский клуб.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Соловьев получит 35 млн рублей за следующий сезон.
В прошлом сезоне защитник провел 58 матчей за «Авангард» в регулярном чемпионате и набрал 4 (2+2) очка при полезности «минус 5». В его активе также 13 игр в плей-офф.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Амура»
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