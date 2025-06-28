Ротенберг поздравил с Днем молодежи: «В хоккее и в жизни побеждают те, кто идет до конца и верит в мечту. Наша задача – дать молодым шанс, их задача – воспользоваться им»

Роман Ротенберг написал поздравление с Днем молодежи.

Праздник ежегодно отмечается в России в последнюю субботу июня.

«С Днем молодежи! Сегодня – праздник тех, кто двигает страну вперед, кто не боится мечтать по-крупному и действовать с полной отдачей!

Молодежь – наше будущее, энергия и потенциал. И каждый день мы должны создавать условия, чтобы этот потенциал раскрывался на 100%.

В хоккее, как и в жизни, побеждают те, кто не боится работать над собой, кто идет до конца, кто верит в команду и в свою мечту.

Мы делаем все, чтобы у ребят были лучшие условия для роста: современные академии, инфраструктура и методики. Наша задача – дать молодым шанс. Их задача – воспользоваться им по максимуму.

Верим в вас. Все только начинается. Вперед к новым высотам!» – написал бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Роман Ротенберг: «Развитие детей – самое важное в нашей жизни. Это наше будущее»