Ротенберг поздравил с Днем молодежи: «В хоккее и в жизни побеждают те, кто идет до конца и верит в мечту. Наша задача – дать молодым шанс, их задача – воспользоваться им»
Праздник ежегодно отмечается в России в последнюю субботу июня.
«С Днем молодежи! Сегодня – праздник тех, кто двигает страну вперед, кто не боится мечтать по-крупному и действовать с полной отдачей!
Молодежь – наше будущее, энергия и потенциал. И каждый день мы должны создавать условия, чтобы этот потенциал раскрывался на 100%.
В хоккее, как и в жизни, побеждают те, кто не боится работать над собой, кто идет до конца, кто верит в команду и в свою мечту.
Мы делаем все, чтобы у ребят были лучшие условия для роста: современные академии, инфраструктура и методики. Наша задача – дать молодым шанс. Их задача – воспользоваться им по максимуму.
Верим в вас. Все только начинается. Вперед к новым высотам!» – написал бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг: «Развитие детей – самое важное в нашей жизни. Это наше будущее»