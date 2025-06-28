Зито о продлении контракта с Беннеттом: «Сэм – особенный игрок с уникальным сочетанием мастерства и жесткости. Он стал одним из самых ярких кубковых парней в своем поколении»
Генменеджер «Флориды» высказался о подписании нового контракта с Сэмом Беннеттом.
«Пантерс» и 29-летний форвард заключили соглашение на максимально возможные 8 лет со средней годовой зарплатой 8 миллионов долларов.
«Сэм – особенный игрок с уникальным сочетанием мастерства и жесткости. Он стал одним из самых ярких кубковых парней в своем поколении.
Он сыграл важную роль в двух чемпионских титулах нашей команды и завоевал первый в истории франшизы «Конн Смайт Трофи».
Сэм – активный участник нашего сообщества и за пределами льда. Мы в восторге, что он остается в «Пантерс», – сказал Билл Зито.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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