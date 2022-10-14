Брылин о старте «Вашингтона»: «В команде очень много ветеранов, а в игре сейчас все быстрее происходит. Может, не хватает скорости»

Тренер поделился мыслями об игре .

Клуб в первых двух матчах сезона проиграл «Бостону» (2:5) и «Торонто» (2:3).

«По одной-двум играм сложно делать какие-то долгоиграющие выводы. Как я уже сказал, уровень команд очень ровный, все зависит от настроя, игры вратарей и других деталей, и хорошие исполнители есть в каждой команде. У удачно сыграло чешское звено Пастрняк – Крейчи – Заха.

Понятно, что у «Вашингтона» очень много в команде ветеранов, а в игре сейчас все быстрее происходит, и может быть, не хватает скорости. С другой стороны, Крейчи приехал после года в Чехии и выглядел очень прилично», – сказал Брылин.