Брылин о старте «Вашингтона»: «В команде очень много ветеранов, а в игре сейчас все быстрее происходит. Может, не хватает скорости»
Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин поделился мыслями об игре «Вашингтона».
Клуб в первых двух матчах сезона проиграл «Бостону» (2:5) и «Торонто» (2:3).
«По одной-двум играм сложно делать какие-то долгоиграющие выводы. Как я уже сказал, уровень команд очень ровный, все зависит от настроя, игры вратарей и других деталей, и хорошие исполнители есть в каждой команде. У «Бостона» удачно сыграло чешское звено Пастрняк – Крейчи – Заха.
Понятно, что у «Вашингтона» очень много в команде ветеранов, а в игре сейчас все быстрее происходит, и может быть, не хватает скорости. С другой стороны, Крейчи приехал после года в Чехии и выглядел очень прилично», – сказал Брылин.
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