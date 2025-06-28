«Монреаль» интересуется Кайру. У форварда «Сент-Луиса» 36+34 за 82 игры в прошлом сезоне

«Монреаль» интересуется Джорданом Кайру.

Об этом сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта.

Отмечается, что канадский клуб ищет форварда в топ-6 и готов сделать предложение «Сент-Луису ».

Действующее соглашение Кайру со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 8,125 млн долларов рассчитано до 2031 года.

В минувшем сезоне 27-летний нападающий провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 70 (36+34) очков при полезности «плюс 23».

С 1 июля 2025-го в силу вступает полный запрет на обмен игрока без его согласия.

Тарасенко – 16-й в топ-40 кандидатов на обмен по версии Daily Faceoff, Любушкин – 28-й, Петерка – 1-й, Кайру – 2-й, Байрэм – 3-й