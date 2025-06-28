«Оттава» и 37-летний Жиру не могут договориться о новом контракте. Спор идет о размере бонусов и их структуре (Пьер ЛеБрюн)

«Оттава» не может договориться с Клодом Жиру о новом контракте.

Действующее соглашение 37-летнего форварда с клубом рассчитано до 30 июня этого года.

В минувшем сезоне Жиру провел 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 50 (15+35) очков при полезности «минус 8». В плей-офф у него 1+4 за 6 игр при полезности «плюс 3».

«Эти переговоры разочаровывают обе стороны. Мне сказали, что между ними нет никакого прогресса.

Спор идет о размере бонусов и их структуре, речь о соглашении на год.

Жиру на 100% хочет продлить контракт с «Оттавой », но процесс идет тяжело», – сказал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

«Эдмонтон» обменял Кэйна из-за повышения зарплаты Драйзайтля и ради продления контракта с Бушаром. «Ойлерс» хотят обменять Арвидссона, чтобы еще разгрузить платежку (Пьер ЛеБрюн)