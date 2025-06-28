Браун из «Эдмонтона» может стать свободным агентом. У форварда 39 очков за 102 матча в прошлом сезоне

Коннор Браун из «Эдмонтона» может стать свободным агентом.

По информации журналиста TSN Райана Ришога, 31-летний нападающий намерен выйти на рынок свободных агентов и оценить предложения.

Два предыдущих сезона он провел в составе «Ойлерс ». За минувший чемпионат игрок получил 1 млн долларов.

Браун набрал 30 (13+17) очков за 82 матча в регулярке при полезности «плюс 9», а также сделал 9 (5+4) результативных действий за 20 игр в Кубке Стэнли.