Маршанд – 8-й игрок в истории с 900 матчами за «Бостон». У него 822 очка

– 8-й игрок в истории с 900 матчами за « ».

34-летний форвард принял участие в игре регулярного чемпионата против «Оттавы» (2:3 Б). Она стала для него юбилейной в рамках регулярок.

В активе Маршанда 822 (360+462) очка. В текущем сезоне – 27 (9+18) баллов в 26 играх.

Больше игр за «Брюинс» провели только Рэй Бурк (1518), Джонни Бьюсик (1436), (1250, продолжает карьеру в клубе), Дон Суини (1052), Уэйн Кэшмэн (1027), (1023) и Давид Крейчи (991, продолжает карьеру в клубе).