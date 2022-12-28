Маршанд – 8-й игрок в истории с 900 матчами за «Бостон». У него 822 очка
Брэд Маршанд – 8-й игрок в истории с 900 матчами за «Бостон».
34-летний форвард принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (2:3 Б). Она стала для него юбилейной в рамках регулярок.
В активе Маршанда 822 (360+462) очка. В текущем сезоне – 27 (9+18) баллов в 26 играх.
Больше игр за «Брюинс» провели только Рэй Бурк (1518), Джонни Бьюсик (1436), Патрис Бержерон (1250, продолжает карьеру в клубе), Дон Суини (1052), Уэйн Кэшмэн (1027), Здено Хара (1023) и Давид Крейчи (991, продолжает карьеру в клубе).
До этого набирал стабильно, но по 0,8-0,9 за игру