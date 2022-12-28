Маршанд – 8-й игрок в истории с 900 матчами за «Бостон». У него 822 очка

Теги рейтинги Бостон Здено Хара Патрис Бержерон Давид Крейчи НХЛ Рэй Бурк Брэд Маршанд Дон Суини Джонни Бьюсик Хоккей

Брэд Маршанд – 8-й игрок в истории с 900 матчами за «Бостон».

34-летний форвард принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (2:3 Б). Она стала для него юбилейной в рамках регулярок. 

В активе Маршанда 822 (360+462) очка. В текущем сезоне – 27 (9+18) баллов в 26 играх. 

Больше игр за «Брюинс» провели только Рэй Бурк (1518), Джонни Бьюсик (1436), Патрис Бержерон (1250, продолжает карьеру в клубе), Дон Суини (1052), Уэйн Кэшмэн (1027), Здено Хара (1023) и Давид Крейчи (991, продолжает карьеру в клубе). 

3 комментария

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Febanacci-88
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Ответ Амфитрион
Ух ты, у Маршанда меньше очка за игру. А по ощущениям казалось что намного больше, вроде постоянно очки набирает.
Он лет 5 топово играет в плане набора очков
До этого набирал стабильно, но по 0,8-0,9 за игру
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Александр Балабанов
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Ответ Амфитрион
Ух ты, у Маршанда меньше очка за игру. А по ощущениям казалось что намного больше, вроде постоянно очки набирает.
В первой половине карьеры набирал гораздо меньше, чем во второй.
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Амфитрион
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Ух ты, у Маршанда меньше очка за игру. А по ощущениям казалось что намного больше, вроде постоянно очки набирает.
0
0
0
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