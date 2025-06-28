Защитник «Юты» Сергачев об РПЛ: «У «Спартака» крутая маркетинговая кампания, часто ходим на матчи. Больше слежу за «Тоттенхэмом» в АПЛ»

Михаил Сергачев заявил, что у футбольного «Спартака» крутая PR-кампания.

Защитник хоккейной «Юты » приехал в Россию во время межсезонья.

– За футболом следите? За кого болеете?

– Больше за АПЛ, слежу за «Тоттенхэмом ». В Лондоне посетили матч «Тоттенхэм» против «Эвертона», они разнесли 4:0, мы стали фанатами. Мне подарили футболку, была шикарная атмосфера, и я влюбился.

В России часто ходим на «Спартак ». Не хочу себя привязывать к какой-то команде, но у «Спартака» крутая маркетинговая и PR-кампания.

– В «Тоттенхэме» играл россиянин Роман Павлюченко. Кто из РПЛ сейчас мог бы туда перейти?

– Молодой парень, который выиграл премию [лучшему молодому игроку сезона], Батраков . Он в порядке. Смотрел, как он играет, понравилось.

Конечно, не хочу, чтобы из России уезжали футболисты. Но хотел бы видеть наших футболистов, чтобы они добивались успехов там, показывали себя с лучшей стороны, – сказал Михаил Сергачев .

Сергачев об исключении «Витязя» из КХЛ: «Это очень грустно. Наверное, лига могла бы помочь и спасти. Надеюсь, они вернутся»