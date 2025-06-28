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  • Крэйг Баттон про обмен Добсона: «Феноменальная сделка для «Монреаля». Учитывайте возраст Ноа и то, что он игрок уровня 1-й пары защитников»
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Крэйг Баттон про обмен Добсона: «Феноменальная сделка для «Монреаля». Учитывайте возраст Ноа и то, что он игрок уровня 1-й пары защитников»

Крэйг Баттон считает приобретение Ноа Добсона отличной сделкой для «Монреаля».

Обмен прошел накануне ночью. «Айлендерс» получили за 25-летнего защитника Эмиля Хейнемана и два пика первого раунда на текущем драфте – 16-й и 17-й.

Добсон сразу же подписал с «Канадиенс» соглашение на 8 лет и средней годовой зарплатой (кэпхитом) 9,5 миллиона долларов.

«Добсон – хоккеист уровня первой пары защитников. С учетом его возраста и того, чего Ноа достиг на старте карьеры, думаю, что это феноменальная сделка для «Монреаля».

Позвольте мне подчеркнуть – феноменальная», – сказал аналитик TSN Крэйг Баттон.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
logoКрэйг Баттон
logoНоа Добсон
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