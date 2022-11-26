«Бостон» выиграл 12-й домашний матч подряд со старта сезона и установил новый рекорд НХЛ

«Бостон» выиграл 12-й домашний матч подряд со старта сезона и обновил рекорд .

Сегодня «Брюинс» одолели «Каролину» (3:2 ОТ). Дубль сделал Давид Крейчи, а автором победной шайбы в овертайме стал Давид Пастрняк.

Команда под руководством Джима Монтгомери идет на 1-м месте в лиге с 36 очками в 21 игре.

установил новый рекорд НХЛ по числу домашних побед подряд со старта сезона,

По 11 побед было у «Чикаго» в сезоне-1963/64 и «Флориды» в прошлом сезоне. По 10 побед одерживали «Монреаль» (2016/17) и оригинальная «Оттава» (1925/26).