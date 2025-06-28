Манджипани покинет «Вашингтон». «Эдмонтон», «Торонто», «Бостон» и «Виннипег» – в числе претендентов на 29-летнего форварда (The Fourth Period)
«Эдмонтон», «Торонто», «Бостон» и «Виннипег» хотят подписать Эндрю Манджипани.
По данным The Fourth Period, в список претендентов на 29-летнего нападающего также входит «Сиэтл».
Манджипани покинет «Вашингтон», за который выступал в прошлом сезоне. В активе форварда 28 (14+14) очков за 81 матч в регулярном чемпионате при полезности «0», а также 1+1 за 10 игр в Кубке Стэнли.
Отмечается, что игрок может рассчитывать на среднесрочный контракт со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 4-5 млн долларов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
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