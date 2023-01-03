Вратарь «Бостона» Улльмарк выиграл 21 из 25 первых игр сезона, повторив рекорд Василевского и Томпсона

Вратарь « » одержал свою 21-ю победу в сезоне.

29-летний швед отразил 26 из 27 бросков в «Зимней классике»-2023 против «Питтсбурга» (2:1).

Теперь на его счету 21 победа в 25 матчах сезона. В среднем он отражает 93,9% бросков при коэффициенте надежности 1,86.

Улльмарк стал третьим вратарем в истории , выигравшим 21 из 25 первых игр сезона.

Он повторил рекорд Тайни Томпсона и Андрея Василевского.