Вратарь «Бостона» Улльмарк выиграл 21 из 25 первых игр сезона, повторив рекорд Василевского и Томпсона
Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк одержал свою 21-ю победу в сезоне.
29-летний швед отразил 26 из 27 бросков в «Зимней классике»-2023 против «Питтсбурга» (2:1).
Теперь на его счету 21 победа в 25 матчах сезона. В среднем он отражает 93,9% бросков при коэффициенте надежности 1,86.
Улльмарк стал третьим вратарем в истории НХЛ, выигравшим 21 из 25 первых игр сезона.
Он повторил рекорд Тайни Томпсона и Андрея Василевского.
Комментарии