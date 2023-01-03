«Бостон» набрал очки в 22-м домашнем матче подряд со старта сезона, обновив рекорд клуба

« » набрал очки в 22 домашних матчах подряд со старта сезона и обновил рекорд клуба.

«Брюинс» обыграли «Питтсбург» (2:1) в «Зимней классике»-2023.

Теперь на счету клуба 19 побед при 3 поражениях за пределами основного времени в 22 домашних матчах текущего сезона.

«Бостон» обновил клубный рекорд, установленный в сезоне-1973/74.

На данный момент команда под руководством тренера Джима Монтгомери идет на первом месте в с 62 очками в 37 играх.