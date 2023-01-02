Мельбурн – вероятное место проведения предсезонного матча НХЛ в Австралии

Назван австралийский город, в котором планируется проведение матча .

Бывший вратарь и инсайдер Кевин Уикс сообщил, что Мельбурн – второй по величине город в Австралии – находится на вершине списка руководителей лиги для проведения предсезонного матча.

Ранее сообщалось, что НХЛ рассматривает возможность организации игры в начале 2023 года или 2024 года.

Во всех 32 клубах НХЛ играет только один австралийский хоккеист – это нападающий « » , который родился в Уэльсе, но вырос в Сиднее.

Австралия занимает 29-е место в рейтинге ИИХФ.