Мельбурн – вероятное место проведения предсезонного матча НХЛ в Австралии
Назван австралийский город, в котором планируется проведение матча НХЛ.
Бывший вратарь и инсайдер Кевин Уикс сообщил, что Мельбурн – второй по величине город в Австралии – находится на вершине списка руководителей лиги для проведения предсезонного матча.
Ранее сообщалось, что НХЛ рассматривает возможность организации игры в начале 2023 года или 2024 года.
Во всех 32 клубах НХЛ играет только один австралийский хоккеист – это нападающий «Сент-Луиса» Нэтан Уокер, который родился в Уэльсе, но вырос в Сиднее.
Австралия занимает 29-е место в рейтинге ИИХФ.
Комментарии