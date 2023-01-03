Дебраск, Бедард и Улльмарк – звезды дня в НХЛ
Джейк Дебраск, Коннор Бедард и Линус Улльмарк – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первой звездой стал форвард «Бостона» Джейк Дебраск, забивший две шайбы в «Зимней классике»-2023 против «Питтсбурга» (2:1).
Вторая звезда – нападающий молодежной сборной Канады Коннор Бедард, набравший 3 (2+1) очка в матче со Словакией (4:3 ОТ) в 1/4 финала МЧМ-2023.
Третья звезда – вратарь «Бостона» Линус Улльмарк, отбивший 26 из 27 бросков в матче против «Питтсбурга» (2:1).
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