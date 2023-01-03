Дебраск, Бедард и Улльмарк – звезды дня в НХЛ

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Джейк Дебраск, Коннор Бедард и Линус Улльмарк – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первой звездой стал форвард «Бостона» Джейк Дебраск, забивший две шайбы в «Зимней классике»-2023 против «Питтсбурга» (2:1).

Вторая звезда – нападающий молодежной сборной Канады Коннор Бедард, набравший 3 (2+1) очка в матче со Словакией (4:3 ОТ) в 1/4 финала МЧМ-2023.

Третья звезда – вратарь «Бостона» Линус Улльмарк, отбивший 26 из 27 бросков в матче против «Питтсбурга» (2:1).

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4 комментария

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Wff
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Ответ VictorVallecano
Красивый жест, зачем душнить-то?
Месси - игрок декабря в НХЛ
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Кукушка Кукушка
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Ответ Фёдор Кузнецов
Как звездой дня НХЛ может быть игрок который не играет в НХЛ?
Когда-то 1 звездой дня в НХЛ стал бухгалтер из Чикаго
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VictorVallecano
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Ответ Фёдор Кузнецов
Как звездой дня НХЛ может быть игрок который не играет в НХЛ?
Красивый жест, зачем душнить-то?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
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Как звездой дня НХЛ может быть игрок который не играет в НХЛ?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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