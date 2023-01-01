Жамнов об МЧМ-2023: «Слежу только за результатами, матчи не смотрю»

сообщил, что не смотрит матчи МЧМ-2023.

Изначально молодежный чемпионат мира должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду. Молодежная сборная России не была допущена к участию.

«В новом году хочу пожелать российскому хоккею скорейшего возвращения на международную арену. Планирую ли посетить матчи в праздничные дни? В праздники, к сожалению, не буду присутствовать в Москве.

Что касается проходящего молодежного чемпионата мира, слежу только за результатами, сами матчи не смотрю», – сказал главный тренер сборной России.