Жамнов об МЧМ-2023: «Слежу только за результатами, матчи не смотрю»
Алексей Жамнов сообщил, что не смотрит матчи МЧМ-2023.
Изначально молодежный чемпионат мира должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду. Молодежная сборная России не была допущена к участию.
«В новом году хочу пожелать российскому хоккею скорейшего возвращения на международную арену. Планирую ли посетить матчи КХЛ в праздничные дни? В праздники, к сожалению, не буду присутствовать в Москве.
Что касается проходящего молодежного чемпионата мира, слежу только за результатами, сами матчи не смотрю», – сказал главный тренер сборной России.
Нашел, чем гордиться