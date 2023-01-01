Жамнов об МЧМ-2023: «Слежу только за результатами, матчи не смотрю»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов молодежный чемпионат мира КХЛ Хоккей

Алексей Жамнов сообщил, что не смотрит матчи МЧМ-2023.

Изначально молодежный чемпионат мира должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду. Молодежная сборная России не была допущена к участию. 

«В новом году хочу пожелать российскому хоккею скорейшего возвращения на международную арену. Планирую ли посетить матчи КХЛ в праздничные дни? В праздники, к сожалению, не буду присутствовать в Москве.

Что касается проходящего молодежного чемпионата мира, слежу только за результатами, сами матчи не смотрю», – сказал главный тренер сборной России.

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7 комментариев

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Огюст
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Вот такой тренер возглавлял нашу хоккейную сборную увы ! Нам простым болельщикам интересно посмотреть МЧМ , а ему нет !
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BuTaJIbKa
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это примерно как юрист не будет слеить за громкими процессами или бухгалтер - за поправками к фин. документации.
Нашел, чем гордиться
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oberkorn
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Я валяюсь. Зачем тренеру смотреть хоккей, он ведь все знает и уже все выиграл
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Синяя Кровь
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Домой в Чикаго полетел на праздники. Будет там смотреть.
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Игорь Васильев
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Он уже не первый раз кичится тем, что не следит за хоккеем. Хороший специалист...
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kso77
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Хороший специальст , матчи огонь , не то что унылое зрелище на Кубке Первого канале , на котором получили под хвост от любителей из Белоруссии..
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Михаил Вагин
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Честно говоря, тоже самое
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