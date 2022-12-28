Жамнов может возглавить «Спартак» по окончании сезона

Теги Спартак Сборная России по хоккею Алексей Жамнов отставки КХЛ Игорь Гришин Хоккей

Алексей Жамнов по окончании сезона может возглавить «Спартак».

К тому времени у главного тренера сборной России закончится контракт с ФХР, а руководство «Спартака» не совсем довольно работой Игоря Гришина, сообщает «Матч ТВ».

После 8 побед в первых 9 матчах под руководством Гришина в Фонбет Чемпионате КХЛ красно-белые проиграли пять матчей подряд.

По данным источника, на следующий сезон москвичи рассматривают вариант, при котором 56-летний специалист вернется работать в ВХЛ с «Химиком», а новым главным тренером «Спартака» станет Жамнов, который по-прежнему возглавляет академию красно-белых.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
1319pro
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Стандартный круговорот Жамновых и Билялетдиновых в КХЛ)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий