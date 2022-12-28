Жамнов может возглавить «Спартак» по окончании сезона

по окончании сезона может возглавить « ».

К тому времени у главного тренера сборной России закончится контракт с ФХР, а руководство «Спартака» не совсем довольно работой Игоря Гришина, сообщает «Матч ТВ».

После 8 побед в первых 9 матчах под руководством Гришина в Фонбет Чемпионате КХЛ красно-белые проиграли пять матчей подряд.

По данным источника, на следующий сезон москвичи рассматривают вариант, при котором 56-летний специалист вернется работать в ВХЛ с «Химиком», а новым главным тренером «Спартака» станет Жамнов, который по-прежнему возглавляет академию красно-белых.