Сергей Коньков: «По окончании чемпионата КХЛ нужно придумать дополнительные турниры, где можно было бы просмотреть молодежь»

считает, что нужно придумать турниры для клубов, которые не попали в плей-офф.

«В ситуации, когда мы изолированы от международных матчей, по окончании чемпионата нужно придумать дополнительные турниры, где можно было бы просмотреть молодежь.

В Сибири можно сделать свой турнир, на Урале – свой, в Москве – свой. Командам, которые не попали в плей-офф, что, уходить в марте в отпуск и просто тренироваться?

Ребятам из нужно дать почувствовать накал борьбы в . Можно еще сделать молодежную сборную для участия в подобных турнирах. Но здесь есть финансовый момент. Как команды справятся с ним? Думаю, что специалисты рассматривают разные варианты. В любом случае, мы что-нибудь увидим», – сказал обладатель Кубка Гагарина.