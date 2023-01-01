Сергей Коньков: «По окончании чемпионата КХЛ нужно придумать дополнительные турниры, где можно было бы просмотреть молодежь»

Теги Сергей Коньков КХЛ МХЛ Хоккей

Сергей Коньков считает, что нужно придумать турниры для клубов, которые не попали в плей-офф.

«В ситуации, когда мы изолированы от международных матчей, по окончании чемпионата нужно придумать дополнительные турниры, где можно было бы просмотреть молодежь.

В Сибири можно сделать свой турнир, на Урале – свой, в Москве – свой. Командам, которые не попали в плей-офф, что, уходить в марте в отпуск и просто тренироваться?

Ребятам из МХЛ нужно дать почувствовать накал борьбы в КХЛ. Можно еще сделать молодежную сборную для участия в подобных турнирах. Но здесь есть финансовый момент. Как команды справятся с ним? Думаю, что специалисты рассматривают разные варианты. В любом случае, мы что-нибудь увидим», – сказал обладатель Кубка Гагарина.

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2 комментария

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Iuasamotu
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Очнитесь. У страны нет денег на эти роскоши
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Rialto
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Битва фарм клубов "ска"
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