Сергей Коньков: «Торпедо» – открытие чемпионата, показывает зрелищный хоккей. СКА обращает на себя внимание, выросла молодежь»

Сергей Коньков высказался о самых понравившихся командах в 2022 году.

– Какая из команд вам больше всего понравилась в 2022 году?

– Вспоминается победа в Кубке Гагарина. Сергей Федоров в первый год в качестве главного тренера сумел собрать коллектив и привести его к трофею. Это, несомненно, успех. ЦСКА продолжает оставаться лидером чемпионата.

Отмечу то, насколько выросла молодежь в СКА. Ребята играют в зрелищный, атакующий и интересный хоккей. Команда обращает на себя внимание. На нее интересно смотреть.

« » – открытие чемпионата. Команда, составленная из ребят, некоторые из которых проводят свой первый сезон в КХЛ, показывает очень зрелищный хоккей, который нравится болельщикам. Полные трибуны на матчах в Нижнем Новгороде – яркое тому подтверждение. Любовь болельщиков не обманешь.

Обращу внимание на то, что « » в этом году показывает хорошую игру. Мы привыкли видеть, что команда борется за восьмерку, но в этом году она уверенно проходит по всему чемпионату. Есть большая вероятность, что она попадет в плей-офф, не замыкая восьмерку.

Мне нравится то, как себя проявляет « ». Это лидер Восточной конференции. Хочется пожелать Николаю Николаевичу Заварухину хорошо подготовить команду к плей-офф и сразиться за Кубок Гагарина, – сказал обладатель Кубка Гагарина.