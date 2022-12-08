Коньков о сокращении лимита: «Потеряем в уровне хоккея в ближайшее время, но можно провести аналогию с импортозамещением – потом количество перейдет в качество»
Сергей Коньков высказался о сокращении лимита на легионеров до трех человек в КХЛ.
Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.
«Нельзя пока сказать, правильный это шаг или нет. В короткой перспективе сокращение лимита может сказаться на качестве хоккея. С другой стороны, к нам будут приезжать лучшие иностранцы.
Пять человек в команде лучшими быть не могут, всегда есть два-три человека, на которых может равняться молодежь. Это создаст для нее дополнительную возможность заявить о себе.
Мы много говорим о падении уровня лиги, но посмотрите, сколько молодых ребят за последние два года проявили себя? Им дали шанс и создали условия.
Посмотрите, сколько молодежи в системе СКА. Роман Ротенберг недавно сказал, что некоторые игроки у них не выдерживают конкуренции и уходят в другие клубы, где проявляют себя.
Менеджерам клубов придется выкручиваться и искать игроков. А тренерам придется подумать над тем, как усилить игру. У них не получится полагаться на мастерство отдельных игроков.
Думаю, что в ближайшее время мы немножко потеряем в уровне хоккея. Но тут можно провести аналогию с импортозамещением, которое было в остальных сферах. Да, нам обрубили поставки, но мы внутри страны начали делать ту же мясную и молочную продукцию.
Пусть на первых порах качество будет не очень, но затем количество перейдет в качество. Поэтому, если смотреть чуть-чуть дальше и шире, то у нас откроются дополнительные возможности», – сказал обладатель Кубка Гагарина.
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