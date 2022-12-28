Коньков о ЦСКА – СКА: «По накалу будет близко к игре плей-офф. Противостояние двух армейских команд – вывеска КХЛ»

поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и СКА.

Сегодня команды встретятся в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

«Я считаю, что это будет игра двух равных соперников. У ЦСКА будет запредельный настрой, так как команда проиграла в двух последних матчах своим ближайшим конкурентам. «Динамо» и «Локомотив» находятся с армейцами и «Торпедо» в одной группе преследователей, они будут биться между собой.

Естественно, СКА приложит все силы для того, чтобы вернуть должок за последнее поражение. Противостояние двух армейских команд – это вывеска нашего чемпионата.

Это будет очень интересный и напряженный матч. Назвать фаворита в этой встрече мне тяжело, потому что очень важную роль сыграют нюансы: как сыграют бригады меньшинства и большинства, как команды будут действовать в равных составах. По своему накалу матч будет близок к игре плей-офф», – сказал обладатель Кубка Гагарина.