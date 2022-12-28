Коньков о ЦСКА – СКА: «По накалу будет близко к игре плей-офф. Противостояние двух армейских команд – вывеска КХЛ»

Теги ЦСКА СКА Сергей Коньков КХЛ Хоккей

Сергей Коньков поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и СКА. 

Сегодня команды встретятся в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Матч начнется в 19:30 по московскому времени. 

«Я считаю, что это будет игра двух равных соперников. У ЦСКА будет запредельный настрой, так как команда проиграла в двух последних матчах своим ближайшим конкурентам. «Динамо» и «Локомотив» находятся с армейцами и «Торпедо» в одной группе преследователей, они будут биться между собой.

Естественно, СКА приложит все силы для того, чтобы вернуть должок за последнее поражение. Противостояние двух армейских команд – это вывеска нашего чемпионата.

Это будет очень интересный и напряженный матч. Назвать фаворита в этой встрече мне тяжело, потому что очень важную роль сыграют нюансы: как сыграют бригады меньшинства и большинства, как команды будут действовать в равных составах. По своему накалу матч будет близок к игре плей-офф», – сказал обладатель Кубка Гагарина.

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3 комментария

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цэсемьэр
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Ответ Antares.
Авангард - Ак барс, Авангард - Металлург, Металлург - Трактор, Ак Барс - Салават Юлаев - вот настоящие вывески, которые интересны всем, классика КХЛ
авангард - металлург и зелёное дерби - согласен, остальное притянуто.
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Antares.
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Авангард - Ак барс,
Авангард - Металлург,
Металлург - Трактор,
Ак Барс - Салават Юлаев - вот настоящие вывески, которые интересны всем, классика КХЛ
+1
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+1
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andre.788@mail.ru
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Вывеска,которая не собирает аншлаг.🤣
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