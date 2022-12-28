СКА продлил 20-летнего защитника Смирнова до 2025 года. Он играет в ВХЛ

Теги СКА КХЛ СКА-Нева ВХЛ Никита Смирнов Хоккей

СКА объявил о заключении нового соглашения с защитником Никитой Смирновым.

Контракт с 20-летним игроком продлен до 30 апреля 2025 года.

Смирнов – обладатель Кубка Харламова в сезоне-2021/22 в составе «СКА-1946».

В октябре 2021 года он дебютировал за СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ. Всего на счету защитника 6 матчей в лиге.

В текущем сезоне Смирнов сыграл 27 матчей за «СКА-Неву» в ВХЛ, набрав 11 (2+9) очков.

В ноябре 2021 года защитник дебютировал за сборную России, проведя два матча в Кубке «Карьялы».

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