СКА продлил 20-летнего защитника Смирнова до 2025 года. Он играет в ВХЛ

СКА объявил о заключении нового соглашения с защитником .

Контракт с 20-летним игроком продлен до 30 апреля 2025 года.

Смирнов – обладатель Кубка Харламова в сезоне-2021/22 в составе «СКА-1946».

В октябре 2021 года он дебютировал за СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ. Всего на счету защитника 6 матчей в лиге.

В текущем сезоне Смирнов сыграл 27 матчей за «СКА-Неву» в , набрав 11 (2+9) очков.

В ноябре 2021 года защитник дебютировал за сборную России, проведя два матча в Кубке «Карьялы».