Ротенберг о СКА: «Мы должны побеждать любым составом. Даже если выйдет весь состав из «СКА-Невы» – должны победить»

заявил, что СКА должен побеждать, даже если весь состав будет из .

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– По ожидаемым голам вы переиграли «Нефтехимик». В прошлом матче с «Ак Барсом» тоже было громадное преимущество. Не получается реализовать моменты. Это связано с отсутствием лидеров, с усталостью или с чем-то еще?

– Если упростить – надо закрывать вратарей. Тихомиров провел матч жизни – молодец, сыграл здорово.

Надо закрывать вратаря и больше бросать, больше лезть на пятак. Не соглашаться с тем, что нам отдают периметр. Надо проникать на пятак, туда, где опасно. Это наша работа и индивидуальное мастерство.

В отсутствие лидеров другие ребята должны брать на себя ответственность и забивать голы. Третье-четвертое звено улучшили свою игру, но нам не хватает ребят, на которых стоит фундамент нашей команды.

Мы должны уметь играть и побеждать любым составом. Даже если выйдет весь состав из «СКА-Невы» [команда PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути] – мы должны победить в этом матче. Другой задачи нет. Будем улучшать качество и реализацию уже к следующей игре, – сказал главный тренер СКА.